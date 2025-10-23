Средства ПВО сбили за сутки 293 беспилотника самолетного типа ВСУ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО сбили за сутки 3 управляемые авиационные бомбы и 293 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

