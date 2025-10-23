0
0
150
НОВОСТИ

Средства ПВО сбили за сутки 293 беспилотника самолетного типа ВСУ

14:12 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО сбили за сутки 3 управляемые авиационные бомбы и 293 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы и 293 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — информировали в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 23.10.2025
ФАТХ требует от ХАМАС признать ООП единственным представителем палестинского народа
0
31
15:00 23.10.2025
ЕС внес в санкционный список генерала КНДР за участие освобождении Курской области
0
66
14:32 23.10.2025
Музаев призвал абитуриентов-гуманитариев 2027 г. готовиться к ЕГЭ по истории
0
126
14:00 23.10.2025
Евросоюз запретил экспортировать в РФ пластиковые игрушки с моторчиками
0
225
13:32 23.10.2025
Украина пытается перебросить в РФ через Белоруссию диверсионные группы — КГБ
0
230
13:20 23.10.2025
Предмет «Духовно-нравственная культура России» может войти в ЕГЭ
0
215
13:05 23.10.2025
Сакс считает Макрона, Мерца и Стармера «провалившимися политиками»
0
222
13:00 23.10.2025
Более 100 тыс. учителей и врачей бастуют Новой Зеландии из-за низкой зарплаты
0
220
12:42 23.10.2025
Navio и Grunwald разработали «умный» полуприцеп
0
231
12:32 23.10.2025
Таджикистан вернул на родину 4 тыс. студентов, чтобы они не присоединились к террористам
0
312

Возврат к списку