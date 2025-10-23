0
0
122
НОВОСТИ

Музаев призвал абитуриентов-гуманитариев 2027 г. готовиться к ЕГЭ по истории

14:32 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выпускникам школ, поступающим в вузы на гуманитарные направления в 2027 году, следует заранее готовиться к ЕГЭ по истории, так как экзамен по ней для поступления станет обязательным. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пленарном заседании «Защита исторической правды: вклад учителей истории и обществознания» Форума учителей истории и обществознания в МГИМО.

«Уже с 2027 года выпускники 9 класса, те, кто уже пошел в 10 класс, ваша задача — ориентироваться на то, что там, где есть гуманитарный профиль, вместо обществознания у нас обязательной становится история», — сказал он.

Музаев также отметил, что этот учебный год станет переходным, чтобы избежать несправедливости по отношению к школьникам, которые уже начали готовиться к ЕГЭ по обществознанию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
12488
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
12831
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
12123
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
12454
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
12449
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
12447
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
12290
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
12499
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
12367
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
12169

Возврат к списку