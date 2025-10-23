Музаев призвал абитуриентов-гуманитариев 2027 г. готовиться к ЕГЭ по истории
14:32 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выпускникам школ, поступающим в вузы на гуманитарные направления в 2027 году, следует заранее готовиться к ЕГЭ по истории, так как экзамен по ней для поступления станет обязательным. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пленарном заседании «Защита исторической правды: вклад учителей истории и обществознания» Форума учителей истории и обществознания в МГИМО.
«Уже с 2027 года выпускники 9 класса, те, кто уже пошел в 10 класс, ваша задача — ориентироваться на то, что там, где есть гуманитарный профиль, вместо обществознания у нас обязательной становится история», — сказал он.
Музаев также отметил, что этот учебный год станет переходным, чтобы избежать несправедливости по отношению к школьникам, которые уже начали готовиться к ЕГЭ по обществознанию.
