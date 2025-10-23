0
0
59
НОВОСТИ

ЕС внес в санкционный список генерала КНДР за участие освобождении Курской области

15:00 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз внес в свой санкционный список генерал-лейтенанта Корейской народной армии Чха Ён Бома за роль в командовании контингентом войск КНДР, который участвовал в освобождении территорий Курской области от ВСУ. Об этом говорится публикации в «Официальном журнале ЕС».

В Брюсселе утверждают, что Чха Ён Бом «был идентифицирован как один из высокопоставленных военных командиров КНДР», направленных в Россию вместе с войсками Корейской народной армии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
12488
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
12831
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
12123
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
12454
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
12449
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
12447
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
12290
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
12499
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
12367
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
12169

Возврат к списку