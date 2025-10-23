ЕС внес в санкционный список генерала КНДР за участие освобождении Курской области

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз внес в свой санкционный список генерал-лейтенанта Корейской народной армии Чха Ён Бома за роль в командовании контингентом войск КНДР, который участвовал в освобождении территорий Курской области от ВСУ. Об этом говорится публикации в «Официальном журнале ЕС».

В Брюсселе утверждают, что Чха Ён Бом «был идентифицирован как один из высокопоставленных военных командиров КНДР», направленных в Россию вместе с войсками Корейской народной армии.