Страны компенсируют низкую рождаемость хаотичной миграцией, это не выбор РФ — Путин

15:32 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Различные страны пытаются справиться с вызовами низкой рождаемости при помощи неконтролируемой и хаотичной миграции, которая провоцирует проблемы с внутриполитической стабильностью. Это не тот выбор, который делает Россия, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Разные страны выбирают разные способы ответа на демографический вызов, вплоть до фактического поощрения неконтролируемой — именно неконтролируемой, даже хаотичной — миграции, замещающей коренное население той или иной страны, жертвуя при этом и своей идентичностью, и культурной самобытностью, и, что немаловажно, внутриполитической стабильностью», — описал Путин.

«Наш выбор однозначен — это всемерная поддержка семьи», — указал он.

