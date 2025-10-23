0
0
96
НОВОСТИ

Матвиенко предложила дифференцировать ставку по семейной ипотеке

16:00 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимо дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от количества детей — чем больше детей, тем ниже ставка. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Считаем целесообразным усовершенствовать этот инструмент [семейной ипотеки]. Необходимо создать условия, которые бы стимулировали семьи с детьми улучшать свои жилищные условия у себя в регионе. <…> Учитывая наш акцент на многодетность, предлагаем также дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от количества детей — чем больше детей, тем ниже ставка», — сказала она.

Также развития требует модель льготного, доступного арендного жилья для семей с детьми, отметила Матвиенко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 23.10.2025
Проблема НАТО в том, что они никогда не воевали против боеспособных армий — Алаудинов
0
63
16:12 23.10.2025
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $66 за баррель
0
107
15:32 23.10.2025
Страны компенсируют низкую рождаемость хаотичной миграцией, это не выбор РФ — Путин
0
175
15:12 23.10.2025
ФАТХ требует от ХАМАС признать ООП единственным представителем палестинского народа
0
208
15:00 23.10.2025
ЕС внес в санкционный список генерала КНДР за участие освобождении Курской области
0
200
14:32 23.10.2025
Музаев призвал абитуриентов-гуманитариев 2027 г. готовиться к ЕГЭ по истории
0
233
14:12 23.10.2025
Средства ПВО сбили за сутки 293 беспилотника самолетного типа ВСУ
0
252
14:00 23.10.2025
Евросоюз запретил экспортировать в РФ пластиковые игрушки с моторчиками
0
357
13:32 23.10.2025
Украина пытается перебросить в РФ через Белоруссию диверсионные группы — КГБ
0
344
13:20 23.10.2025
Предмет «Духовно-нравственная культура России» может войти в ЕГЭ
0
310

Возврат к списку