Матвиенко предложила дифференцировать ставку по семейной ипотеке

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимо дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от количества детей — чем больше детей, тем ниже ставка. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Считаем целесообразным усовершенствовать этот инструмент [семейной ипотеки]. Необходимо создать условия, которые бы стимулировали семьи с детьми улучшать свои жилищные условия у себя в регионе. <…> Учитывая наш акцент на многодетность, предлагаем также дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от количества детей — чем больше детей, тем ниже ставка», — сказала она.

Также развития требует модель льготного, доступного арендного жилья для семей с детьми, отметила Матвиенко.