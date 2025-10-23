Матвиенко предложила дифференцировать ставку по семейной ипотеке
16:00 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Необходимо дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от количества детей — чем больше детей, тем ниже ставка. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.
«Считаем целесообразным усовершенствовать этот инструмент [семейной ипотеки]. Необходимо создать условия, которые бы стимулировали семьи с детьми улучшать свои жилищные условия у себя в регионе. <…> Учитывая наш акцент на многодетность, предлагаем также дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от количества детей — чем больше детей, тем ниже ставка», — сказала она.
Также развития требует модель льготного, доступного арендного жилья для семей с детьми, отметила Матвиенко.
НОВОСТИ
- 16:32 23.10.2025
- Проблема НАТО в том, что они никогда не воевали против боеспособных армий — Алаудинов
- 16:12 23.10.2025
- Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $66 за баррель
- 15:32 23.10.2025
- Страны компенсируют низкую рождаемость хаотичной миграцией, это не выбор РФ — Путин
- 15:12 23.10.2025
- ФАТХ требует от ХАМАС признать ООП единственным представителем палестинского народа
- 15:00 23.10.2025
- ЕС внес в санкционный список генерала КНДР за участие освобождении Курской области
- 14:32 23.10.2025
- Музаев призвал абитуриентов-гуманитариев 2027 г. готовиться к ЕГЭ по истории
- 14:12 23.10.2025
- Средства ПВО сбили за сутки 293 беспилотника самолетного типа ВСУ
- 14:00 23.10.2025
- Евросоюз запретил экспортировать в РФ пластиковые игрушки с моторчиками
- 13:32 23.10.2025
- Украина пытается перебросить в РФ через Белоруссию диверсионные группы — КГБ
- 13:20 23.10.2025
- Предмет «Духовно-нравственная культура России» может войти в ЕГЭ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать