Проблема НАТО в том, что они никогда не воевали против боеспособных армий — Алаудинов
16:32 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО обладает хорошим и современным вооружением, однако их войска ни разу не воевали с боеспособной армией, это их главная проблема. Такое мнение высказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в подкасте Ларри Джонсона в рамках медиафорума международного «Клуба народного единства» на площадке ТАСС.
«У США есть хорошее вооружение. Проблема НАТО в том, что все это вооружение воевало против чабанов, конечно это вооружение было завершающим войну. НАТО не воевало против нормальной армии никогда», — сказал Алаудинов.
Он добавил, что американская армия давно утеряла статус армии номер 1 в мире, пока воевала с неорганизованными боевиками в странах Ближнего Востока. Сегодня, по словам Алаудинова, подразделения ВС РФ самые боеспособные подразделения в мире.
