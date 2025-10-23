0
НОВОСТИ

РФ передала Украине 1 000 тел погибших солдат ВСУ, получила 31 тело — источник

17:00 23.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ в рамках cтамбульских договоренностей в четверг передала Украине 1 000 тел погибших солдат ВСУ, получила 31 тело российских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

«Сегодня в рамках cтамбульских договоренностей Россия передала Украине 1 000 тел погибших солдат ВСУ, украинская сторона передала России 31 тело погибших российских военнослужащих», — отметил источник.

