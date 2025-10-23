Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов — Axios

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп побил рекорд по общей продолжительности частичных приостановок работы федерального правительства (шатдаунов): суммарно за два его срока этот показатель уже достиг 57 дней. Об этом сообщил портал Axios.

Как отмечается в материале, в течение его первого срока шатдаун продолжался 36 дней, а нынешняя приостановка работы уже преодолела отметку в 21 день.

Предыдущий рекорд был установлен 39-м президентом США Джимми Картером. Когда он был главой государства, с 1977 по 1981 год, пауза в работе правительства наступала пять раз, суммарно продлилась 56 дней. С 1993 по 2021 год, когда президентом США был Билл Клинтон, произошли два шатдауна, продлившиеся 26 дней.