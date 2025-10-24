Шойгу выступил за создание в РФ суверенной отрасли по освоению редкоземельных металлов

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отрасль по освоению редкоземельных металлов, которая не будет зависеть от США и Китая, должна появиться в России, уверен секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

«В современных условиях наша страна просто обязана извлекать 100% пользы из своих природных богатств, в том числе из редкоземельных металлов. России жизненно необходимо создать суверенную отрасль, независимую от Китая и США, а также развить интегрированные проекты, охватывающие полный цикл производства — от добычи до конечных изделий», — написал Шойгу в статье для «Известий». По мнению секретаря СБ РФ, для решения этой задачи необходим мощный импульс со стороны государства.