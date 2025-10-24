0
НОВОСТИ

Япония настроена на мирный договор с РФ, несмотря на сложные отношения — премьер

09:32 24.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии настроено на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях. Об этом заявила новый премьер-министр страны Санаэ Такаити в своей программной речи в парламенте по случаю вступления в должность.

«Отношения Японии и России находятся в сложной ситуации, однако политика японского правительства заключается в том, чтобы решить проблему „северных территорий“ (так в Японии называют южную часть Курильских островов — прим. ТАСС) и заключить мирный договор», — сказала она.

