Работники вправе отключать телефон в нерабочее время — депутат
10:05 24.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работники при нормированном графике вправе уйти со связи в нерабочее время, даже если находятся на удаленке. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«В Трудовом кодексе все четко и ясно прописано: время работы, время нахождения на связи. Даже если вы удаленно работаете, то у вас есть право на офлайн. Закончился ваш рабочий день, рабочее время, вы телефон отключили, и работодатель может вам не дозвониться, это гарантировано вам в соответствии с Трудовым кодексом», — сказал депутат.
