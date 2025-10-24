Работники вправе отключать телефон в нерабочее время — депутат

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работники при нормированном графике вправе уйти со связи в нерабочее время, даже если находятся на удаленке. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В Трудовом кодексе все четко и ясно прописано: время работы, время нахождения на связи. Даже если вы удаленно работаете, то у вас есть право на офлайн. Закончился ваш рабочий день, рабочее время, вы телефон отключили, и работодатель может вам не дозвониться, это гарантировано вам в соответствии с Трудовым кодексом», — сказал депутат.