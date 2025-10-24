0
При падении польского военного дрона в Польше поврежден дом и автомобили

10:20 24.10.2025

В результате падения военного дрона в польском городе Иновроцлаве (Куявско-Поморское воеводство) повреждены жилой дом и два автомобиля. Об инциденте в специальном коммюнике сообщил военный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa), которому принадлежал БПЛА.

«Сообщаем, что в Иновроцлаве произошел инцидент с участием беспилотного воздушного судна военного авиазавода № 2. При инциденте никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Бывший замминистра обороны Польши и депутат Сейма от правой партии «Право и справедливость» Бартош Ковнацкий отметил, что за последнее время это «уже второй инцидент с нарушениями [дронов за пределами] зоны полетов».

Военная жандармерия начала расследование инцидента.

