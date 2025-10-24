Устранение трений с США в торговле абсолютно реально — глава Минкоммерции КНР

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти считают вполне достижимой цель по урегулированию разногласий с США в торгово-экономической сфере. Об этом заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао.

«В последние дни все уделяют довольно большое внимание китайско-американским торгово-экономическим проблемам, — подчеркнул он на пресс-конференции по итогам 4-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва. — Все четыре минувших раунда торгово-экономических консультаций между двумя странами убедительно доказали, что Китай и Соединенные Штаты путем равноправных переговоров, опирающихся на взаимное уважение, абсолютно точно могут найти методы для устранения взаимной обеспокоенности, найти правильный путь к сосуществованию».