В Мексике нашли 48 мешков с человеческими останками

11:05 24.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти мексиканского штата Халиско обнаружили 48 мешков с человеческими останками. Об этом сообщила газета Tribuna de México.

Работы на захоронении в районе Арройо-Ондо в муниципалитете Сапопан, уточняет издание, ведутся в том числе с помощью экскаваторов в силу сложных условий раскопок и габаритов участка. Глава специальной прокуратуры, как сообщает газета, считает возможным обнаружение новых фрагментов тел.

Впервые об обнаружении захоронения стало известно 26 сентября, когда было обнаружено 29 мешков с останками. Специалисты ведут раскопки уже несколько недель. Ранее найденные фрагменты трупов были переданы в институт судебной экспертизы штата Халиско, где будут установлены личности жертв и обстоятельства их смерти.

