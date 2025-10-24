0
НОВОСТИ

Экс-премьеру Грузии Гарибашвили предъявили обвинение в легализации незаконных доходов

11:20 24.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему премьер-министру республики Ираклию Гарибашвили в легализации незаконных доходов в особо крупном размере. Об этом сообщил на брифинге генпрокурор Георгий Гваракидзе.

«Генеральная прокуратура Грузии по факту легализации незаконных доходов в особо крупном размере предъявила обвинение бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили», — сказал Гваракидзе.

Как отметил генпрокурор, Гарибашвили, который в 2019–2021 годах занимал должность министра обороны и премьер-министра, тайно занимался бизнесом, что чиновнику запрещено по закону. Он получал нелегальные доходы. Гарибашвили подделывал декларации об имуществе, которые обязаны заполнять чиновники. В них он указывал, что якобы от членов семьи ежегодно получал деньги в подарок.

Таким образом, как отметил Гваракидзе, экс-премьер получил 830 тыс. лари (более $305 тыс.) и пустил их в легальный оборот. Кроме того, он инвестировал 3 670 172 лари (более 1,3 $млн) в компанию, которая принадлежит члену его семьи.

По словам Гваракиде, прокуратура в качестве меры пресечения будет ходатайствовать на суде об избрании залога в размере 1 млн лари (около $367 тыс.). Вдобавок, прокуратура обяжет его сдать правоохранительным органам паспорт гражданина Грузии и запретит покидать пределы страны.

Против Гарибашвили уголовное дело возбуждено по статье «Легализация незаконных доходов (отмывание денег), сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» УК Грузии, что карается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.

