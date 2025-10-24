0
НОВОСТИ

ВВС США сдадут в аренду землю на авиабазах для строительства частных дата-центров

11:32 24.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-воздушные силы США объявили тендер на строительство частных центров обработки данных (ЦОД) на неиспользуемых участках земли на пяти авиабазах для того, чтобы внести вклад в ускорение внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в стране. Об этом сообщил еженедельник Defense News.

«ИИ меняет современный мир. Эти ЦОД важны для поддержания лидирующей позиции США в области инноваций», — приводит журнал комментарий заместителя помощника министра ВВС США по вопросам инфраструктуры Роберта Мориарти.

В публикации отмечается, что ВВС предлагают использовать участки земли на авиабазах в штатах Теннесси, Аризона, Калифорния, Нью-Джерси и Джорджия общей площадью около 1 250 гектар. Для получения одобрения от ВВС будущие ЦОД должны иметь мощность более 100 МВт и оцениваться минимум в $500 млн. Землю будут сдавать в аренду на 50 лет, продление контракта возможно только в том случае, если правительство посчитает проект важным с точки зрения обороны и интересов государства.

