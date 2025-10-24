0
НОВОСТИ

Южная группировка войск за сутки освободила населенный пункт Дроновка в ДНР

12:00 24.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Южной группировки войск за прошедшие сутки освободили населенный пункт Дроновка в Донецкой Народной Республики. Об этом командующий группировки генерал-полковник Александр Санчик доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову.

«Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик доложил главе российского ведомства, что в результате решительных и профессиональных действий военнослужащих соединения за сутки освобожден населенный пункт Дроновка Донецкой Народной Республики. Министр обороны РФ поздравил и поблагодарил военнослужащих за мужество, проявленное при освобождении населенного пункта Дроновка», — сообщили в военном ведомстве.

