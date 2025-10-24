Трамп и Рютте давят на Мелони, чтобы Рим присоединился к закупке оружия для Киева — СМИ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте оказывают давление на премьер-министра Италии Джорджу Мелони с целью склонить Рим к участию в инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) для коллективного финансирования закупок американского вооружения для Украины. Об этом сообщила газета La Stampa со ссылкой на источники.

По ее информации, больше всех на привлечении Рима к закупкам оружия настаивал Рютте, рассчитывая, что это может стимулировать покупку оружия для Киева и укрепить НАТО. Отмечается, что похожие разговоры проводили Трамп и Владимир Зеленский напрямую с Мелони. По информации источника газеты, премьер Италии на данном этапе отвергла идею возможного участия Рима в PURL.

La Stampa подчеркивает, что Мелони сохраняет осторожность в вопросе присоединения Италии к PURL из-за возможного недовольства со стороны оппозиционеров и союзников выделением средств на закупку оружия другим странам вместо финансирования нужд Италии.