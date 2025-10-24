Турция не будет участвовать в оборонных проектах ЕС, пока угрожает войной Греции — Мицотакис

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греция не даст Турции возможность принять участие в оборонных проектах ЕС, пока Анкара угрожает Афинам войной и оспаривает суверенитет греческих островов в Эгейском море. Об этом заявил журналистам премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Высказывания премьера распространила его пресс-служба.

Премьеру задали вопрос о том, есть ли у турецких компаний, работающих в оборонном секторе и сотрудничающих с соответствующими европейскими компаниями, возможность заняться производством вооружений в рамках более обширной европейской программы ReArm, учитывая, что Греция блокирует Анкаре доступ к участию в специальном фонде милитаризации Евросоюза (Security Action for Europe, SAFE). «Соответствующая статья регламента предполагает наличие соглашения третьей страны с Европейским союзом для того, чтобы эта страна могла в принципе присоединиться к программе SAFE. Греция дала четко понять, что в настоящее время необходимые условия для участия Турции в SAFE не выполнены. Мне нет необходимости повторять нашу устоявшуюся позицию: пока Турция сохраняет возможность объявить casus belli в отношении Греции (лат. „казус белли“, формальный повод для объявления войны — прим. ТАСС), пока оспаривается суверенитет греческих островов в Эгейском море, ясно, что мы не можем согласиться на такое участие», — отметил Мицотакис.

«Хотелось бы, чтобы Турция изменила свою позицию по этим вопросам, чтобы мы могли начать содержательную дискуссию на эту тему. Я не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем, поэтому участие Турции в программе SAFE не обсуждается», — добавил премьер.

Турция не подписала Конвенцию ООН по морскому праву, согласно которой страны могут расширить свои территориальные воды до 12 морских миль. В 1995 году во время ратификации этой конвенции греческим парламентом Анкара заявила, что если Греция расширит свои территориальные воды с 6 до 12 морских миль в Эгейском море, то это будет рассматриваться как нарушение национального суверенитета Турции и, следовательно, станет поводом к военным действиям. В последние годы турецкие политики напоминали Греции об угрозе войны, если она расширит свои территориальные воды до 12 морских миль в Эгейском море.