Ситуация с альпинистами из РФ в Непале не является нештатной, они к ней готовы — эксперт

Ситуация, которая сложилась у группы альпинистов из России во время восхождения на одну из высочайших гор мира Манаслу в Непале, не является нештатной. К подобным условиям команда подготовлена, сообщил ТАСС председатель комиссии по классическому альпинизму Александр Яковенко.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что альпинисты застряли на вершине Манаслу в Непале и не могут спуститься с высоты 8 163 м уже несколько дней. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин опроверг информацию, сообщив, что группа находится на спуске — на высоте 7 500 — 7 600 м. При этом он подтвердил, что на маршруте низкая видимость.

«Там все по плану. Все работает. Ребята подготовленные», — сказал Яковенко, отвечая на вопрос о том, насколько нештатной является ситуация группы на Манаслу.

Он пояснил, что буквально недавно связывался с представителями команды, ситуация под контролем: у альпинистов есть необходимый запас провизии, нужное снаряжение и теплые вещи, время на возможные осложнения, в том числе из-за метеоусловий, было заложено при планировании восхождения. Ухудшение видимости в такой ситуации и на таком — хорошо известном — участке маршрута является не чрезвычайным происшествием, а рядовым рабочим моментом.