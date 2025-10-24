Все в ЕС не хотят финансировать Украину за счет национальных бюджетов — СМИ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все страны Евросоюза сходятся во мнении относительно того, что не хотят финансировать оборону Украину за счет своих национальных бюджетов. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

По ее версии, Брюссель ищет способы использовать замороженные российские активы, чтобы европейским налогоплательщикам не пришлось брать на себя расходы по финансированию Киева. Хотя в Еврокомиссии утверждают, что речь не пойдет о конфискации, не все так считают. «Все сходятся в <…> том, что не хотят, чтобы обороны Украины обеспечивалась за счет национальных бюджетов», — подчеркивает издание. «Если посмотреть на данные МВФ, то видно, что в течение следующих трех лет им потребуется от 114 до 160 млрд евро», — предупредили дипломатические источники.