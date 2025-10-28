Сбер: 2025 год станет годом рождения компаний совершенно нового типа – «компаний-пионеров»
14:50 28.10.2025
Наступает мир, в котором искусственный интеллект изменит правила ведения бизнеса и приведет к рождению организаций совершенно нового типа – так называемых «компаний-пионеров», которые будут строить работу в плотном сотрудничестве с ИИ-агентами. Об этом заявил в своей колонке на сайте «Ведомости» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.
Он выделяет три этапа создания компаний-пионеров. «На первом этапе искусственный интеллект выступает в роли помощника, который избавляет сотрудников от рутинного труда, а компаниям позволяет оптимизировать число работников, ускорить работу и увеличить выручку», – пишет Александр Ведяхин.
Второй этап, по его словам, начинается, когда компания внедряет ИИ-агентов или «цифровых коллег» для выполнения конкретных задач под руководством человека. «Такие агенты умеют взаимодействовать с несколькими сервисами, инициировать действия и возвращать структурированный результат: сотрудник «делегирует» агенту работу и фокусируется на ее валидации и принятии решений», – пояснил он.
Наконец, на третьем этапе формирования компаний нового типа ИИ-агенты начнут управлять всеми бизнес-процессами и технологическими системами, при этом направление развития компании по-прежнему будут задавать люди, добавил первый зампредправления Сбера.
«Для меня очевидно: бизнесу необходимо смещать фокус с увеличения численности штата на его эффективность. Ключевой метрикой при этом подходе становится выручка на одного сотрудника, что меняет подход к формированию команд, распределению ресурсов и оценке эффективности труда. Кроме того, это наглядно демонстрирует, насколько необходимо обучение новым навыкам в эпоху ИИ», – отметил он.
В итоге можно предположить, что в недалеком будущем в штате компаний-пионеров появятся виртуальные ИИ-сотрудники, считает Александр Ведяхин. Поэтому продвинутые менеджеры, по его словам, будут управлять смешанными командами, в которых будут успешно взаимодействовать люди и их ИИ-коллеги.
НОВОСТИ
- 16:00 28.10.2025
- Связь с Калининградом как частью РФ всегда будет обеспечена — Песков о заявлениях Литвы
- 15:32 28.10.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 420 военнослужащих в зоне СВО
- 15:30 28.10.2025
- Аэропорт Горно-Алтайск впервые обслужил 500 тысяч пассажиров за неполный год
- 15:12 28.10.2025
- Европейцам придется долго содержать Украину — Песков
- 15:10 28.10.2025
- В Сбере рассказали о компетенциях в сфере искусственного интеллекта, необходимых любому руководителю
- 15:01 28.10.2025
- Сбер: Спрос на навыки в сфере искусственного интеллекта быстро растет
- 15:00 28.10.2025
- Число миллиардеров в Китае достигло рекордного уровня — исследование
- 14:58 28.10.2025
- Сбер: Уже более 70% компаний используют искусственный интеллект
- 14:32 28.10.2025
- Белоруссия не будет защищать Европу от мигрантов — Лукашенко
- 14:12 28.10.2025
- Париж готовит к развертыванию на Украине воинский контингент численностью до 2 тыс. — СВР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать