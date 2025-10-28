Сбер: 2025 год станет годом рождения компаний совершенно нового типа – «компаний-пионеров»

14:50

Наступает мир, в котором искусственный интеллект изменит правила ведения бизнеса и приведет к рождению организаций совершенно нового типа – так называемых «компаний-пионеров», которые будут строить работу в плотном сотрудничестве с ИИ-агентами. Об этом заявил в своей колонке на сайте «Ведомости» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он выделяет три этапа создания компаний-пионеров. «На первом этапе искусственный интеллект выступает в роли помощника, который избавляет сотрудников от рутинного труда, а компаниям позволяет оптимизировать число работников, ускорить работу и увеличить выручку», – пишет Александр Ведяхин.

Второй этап, по его словам, начинается, когда компания внедряет ИИ-агентов или «цифровых коллег» для выполнения конкретных задач под руководством человека. «Такие агенты умеют взаимодействовать с несколькими сервисами, инициировать действия и возвращать структурированный результат: сотрудник «делегирует» агенту работу и фокусируется на ее валидации и принятии решений», – пояснил он.

Наконец, на третьем этапе формирования компаний нового типа ИИ-агенты начнут управлять всеми бизнес-процессами и технологическими системами, при этом направление развития компании по-прежнему будут задавать люди, добавил первый зампредправления Сбера.

«Для меня очевидно: бизнесу необходимо смещать фокус с увеличения численности штата на его эффективность. Ключевой метрикой при этом подходе становится выручка на одного сотрудника, что меняет подход к формированию команд, распределению ресурсов и оценке эффективности труда. Кроме того, это наглядно демонстрирует, насколько необходимо обучение новым навыкам в эпоху ИИ», – отметил он.

В итоге можно предположить, что в недалеком будущем в штате компаний-пионеров появятся виртуальные ИИ-сотрудники, считает Александр Ведяхин. Поэтому продвинутые менеджеры, по его словам, будут управлять смешанными командами, в которых будут успешно взаимодействовать люди и их ИИ-коллеги.