Пресс-секретарь президента Белоруссии сообщила о сроках постановки «Орешника» на боевое дежурство

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в Белоруссии в декабре этого года. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.

«Создание условий для размещения „Орешника“ в Республике Беларусь заканчивается. В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть „Орешнику“, на этом исчерпаны», — сказала она.