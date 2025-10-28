Пресс-секретарь президента Белоруссии сообщила о сроках постановки «Орешника» на боевое дежурство
19:50 28.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в Белоруссии в декабре этого года. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.
«Создание условий для размещения „Орешника“ в Республике Беларусь заканчивается. В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть „Орешнику“, на этом исчерпаны», — сказала она.
