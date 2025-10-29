Путин рассказал все об «Орешнике» в Белоруссии еще полгода назад — Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин дал все необходимые пояснения относительно размещения комплексов «Орешник» в Белоруссии в ходе своего визита в Минск в марте. Об этом напомнил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления белорусской стороны о планах в декабре поставить «Орешники» на боевое дежурство в республике.

По словам представителя Кремля, «несколько месяцев тому назад — наверное, даже полгода — президент Путин был в Минске, и об этом шла речь, и Путин давал объяснения на этот счет».