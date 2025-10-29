0
Украина не продержится до весны 2026 года без помощи Запада — The Times

15:00 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не сможет оказывать сопротивление РФ в 2026 году без значительной помощи со стороны Запада, предоставление которой сейчас выглядит маловероятным сценарием. Такое мнение выразил колумнист британской газеты The Times Роджер Бойес.

«С приближением зимы становится все более вероятным, что она станет последней линией обороны Владимира Зеленского. Деньги на вооружение, здравоохранение и энергетическую инфраструктуру Украины иссякают. Желание Запада продолжать войну угасает. Вопрос защиты независимого Киева более не относится к числу основных стратегических приоритетов», — написал Бойес.

По его мнению, «Украина смогла бы продолжить борьбу и выжить» в случае нахождения Западом способа передачи Киеву российских замороженных активов. Однако пока этот вопрос кажется неразрешенным, учитывая нежелание Бельгии подрывать доверие к своей финансовой системе путем кражи суверенных активов РФ, подчеркнул Бойес. Журналист заявил, что «в этом запутанном споре обнажается гнилое сердце европейской усталости от войны».

«У Украины достаточно средств лишь до конца первого квартала следующего года, чтобы вести экзистенциальную войну и поддерживать функционирование своего потрепанного государства. Ее оборонный бюджет на этот год вырос до $70,86 млрд, общий прогнозируемый государственный доход на следующий год составляет $68 млрд. Евросоюз обещает, что сможет финансово поддерживать Украину еще год-два. Но ни одна крайне правая партия в Европе, будь то в правительстве или вне его, сейчас не согласилась бы с этим», — отметил колумнист.

На этом фоне Бойес призвал западные страны не ожидать «зимних чудес в Восточной Европе» и «готовиться к миру», который, по его мнению, «не будет приятным».

