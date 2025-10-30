Трамп заявил, что снизил до 10% некоторые пошлины на импорт из КНР

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что снизил с 20% до 10% пошлины на импорт товаров из Китая, введенные из-за контрабанды фентанила.

«Я ввел 20-процентные пошлины в отношении Китая из-за фентанила. Это очень большие пошлины, но, исходя из сегодняшних заявлений [Си Цзиньпина], я снизил их на 10%», — сказал американский лидер журналистам пресс-пула Белого дома на борту своего самолета.

Трамп добавил, что на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином также обсуждался вопрос микросхем. «Мы обсудили чипы. Теперь они будут вести переговоры с Nvidia и другими о чипах», — заявил он.