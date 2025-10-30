США в последние годы приняли слишком много мигрантов — Вэнс

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США за последние годы приняли слишком много как нелегальных, так и легальных мигрантов. Этот показатель необходимо сокращать, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Если говорить честно, я считаю, что мы впустили — отчасти благодаря нашествию [мигрантов] при [экс-президенте США Джо] Байдене, отчасти в связи с неправильной иммиграционной политикой — слишком много иммигрантов в Соединенные Штаты», — сказал он выступая в Университете Миссисипи на мероприятии, организованном некоммерческой организацией Turning Point USA, основанной погибшим в сентябре американским консервативным активистом Чарли Кирком.

«Вопрос легальной миграции сложен. Мы каждый год принимаем около миллиона легальных иммигрантов в США. Мне кажется, довольно очевидно, что из-за этих иммигрантов американские граждане получают более низкие зарплаты», — добавил он.

Вэнс признал, что некоторые мигранты могут принести пользу США. «Однако общий показатель необходимо снижать, слишком много людей приехали в Соединенные Штаты», — убежден он.