В Киеве и ряде областей Украины ввели экстренные отключения света
11:20 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экстренные отключения света введены в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской и Одесской областях Украины. Об этом сообщил энергетический холдинг «ДТЭК».
«Киев, Киевская, Одесская и Днепропетровская области: экстренные отключения», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.
«ДТЭК» отмечает, что экстренные отключения были введены по распоряжению национальной энергетической компании «Укрэнерго».
НОВОСТИ
- 12:32 30.10.2025
- Индекс вспышечной активности Солнца впервые с начала года упал до нуля — ученые
- 12:20 30.10.2025
- Трамп заявил, что Китай согласился начать закупку американских энергоносителей
- 12:05 30.10.2025
- Пять человек задержаны во Франции по делу об ограблении Лувра
- 12:00 30.10.2025
- Украинским военным платят за убийства бегущих с позиций — пленный
- 11:32 30.10.2025
- Десять уроженцев Центральной Азии лишены гражданства РФ
- 11:05 30.10.2025
- РФ догнала Британию по числу миллиардеров — исследование
- 11:00 30.10.2025
- США в последние годы приняли слишком много мигрантов — Вэнс
- 10:52 30.10.2025
- Сбер предложил юным клиентам еще один способ перевода денег
- 10:45 30.10.2025
- ГигаЧат научился разговаривать
- 10:32 30.10.2025
- Снегом покрыто около 50-55% территории РФ — Вильфанд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать