В Киеве и ряде областей Украины ввели экстренные отключения света

11:20 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренные отключения света введены в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской и Одесской областях Украины. Об этом сообщил энергетический холдинг «ДТЭК».

«Киев, Киевская, Одесская и Днепропетровская области: экстренные отключения», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

«ДТЭК» отмечает, что экстренные отключения были введены по распоряжению национальной энергетической компании «Укрэнерго».

