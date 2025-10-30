Десять уроженцев Центральной Азии лишены гражданства РФ
11:32 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Десять уроженцев Центральной Азии лишены гражданства РФ за действия, создававшие угрозу нацбезопасности России. Семеро из них уже выдворены из РФ, трое отбывают наказание в виде лишения свободы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ „О гражданстве Российской Федерации“ десяти выходцам из Центральноазиатского региона, создавшим угрозу национальной безопасности России, прекращено гражданство Российской Федерации», — отметили в ЦОС.
НОВОСТИ
- 12:32 30.10.2025
- Индекс вспышечной активности Солнца впервые с начала года упал до нуля — ученые
- 12:20 30.10.2025
- Трамп заявил, что Китай согласился начать закупку американских энергоносителей
- 12:05 30.10.2025
- Пять человек задержаны во Франции по делу об ограблении Лувра
- 12:00 30.10.2025
- Украинским военным платят за убийства бегущих с позиций — пленный
- 11:20 30.10.2025
- В Киеве и ряде областей Украины ввели экстренные отключения света
- 11:05 30.10.2025
- РФ догнала Британию по числу миллиардеров — исследование
- 11:00 30.10.2025
- США в последние годы приняли слишком много мигрантов — Вэнс
- 10:52 30.10.2025
- Сбер предложил юным клиентам еще один способ перевода денег
- 10:45 30.10.2025
- ГигаЧат научился разговаривать
- 10:32 30.10.2025
- Снегом покрыто около 50-55% территории РФ — Вильфанд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать