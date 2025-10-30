0
НОВОСТИ

Десять уроженцев Центральной Азии лишены гражданства РФ

11:32 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десять уроженцев Центральной Азии лишены гражданства РФ за действия, создававшие угрозу нацбезопасности России. Семеро из них уже выдворены из РФ, трое отбывают наказание в виде лишения свободы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ „О гражданстве Российской Федерации“ десяти выходцам из Центральноазиатского региона, создавшим угрозу национальной безопасности России, прекращено гражданство Российской Федерации», — отметили в ЦОС.

