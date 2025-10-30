0
НОВОСТИ

Украинским военным платят за убийства бегущих с позиций — пленный

12:00 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бонусы за убийства бегущих с позиций полагаются украинским военным. Об этом рассказал ТАСС военнослужащий 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Сергей Дзюба.

«Есть бонусы. Если не даем убежать с позиций, если пресекаем — есть бонусы, есть случаи, что средства получают за гибель [дезертиров]», — сказал пленный.

