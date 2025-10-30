0
НОВОСТИ

Трамп заявил, что Китай согласился начать закупку американских энергоносителей

12:20 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Китай согласился покупать американские энергоносители.

«Китай также согласился начать процесс закупки американских энергоносителей. Фактически, может состояться очень масштабная сделка по покупке нефти и газа у великого штата Аляска. [Глава американского Минэнерго] Крис Райт, [министр внутренних дел] Дуглас Бергам и наши команды в области энергетики встретятся, чтобы обсудить возможность заключения такой энергетической сделки», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

