Трамп заявил, что Китай согласился начать закупку американских энергоносителей
12:20 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Китай согласился покупать американские энергоносители.
«Китай также согласился начать процесс закупки американских энергоносителей. Фактически, может состояться очень масштабная сделка по покупке нефти и газа у великого штата Аляска. [Глава американского Минэнерго] Крис Райт, [министр внутренних дел] Дуглас Бергам и наши команды в области энергетики встретятся, чтобы обсудить возможность заключения такой энергетической сделки», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
НОВОСТИ
- 12:32 30.10.2025
- Индекс вспышечной активности Солнца впервые с начала года упал до нуля — ученые
- 12:05 30.10.2025
- Пять человек задержаны во Франции по делу об ограблении Лувра
- 12:00 30.10.2025
- Украинским военным платят за убийства бегущих с позиций — пленный
- 11:32 30.10.2025
- Десять уроженцев Центральной Азии лишены гражданства РФ
- 11:20 30.10.2025
- В Киеве и ряде областей Украины ввели экстренные отключения света
- 11:05 30.10.2025
- РФ догнала Британию по числу миллиардеров — исследование
- 11:00 30.10.2025
- США в последние годы приняли слишком много мигрантов — Вэнс
- 10:52 30.10.2025
- Сбер предложил юным клиентам еще один способ перевода денег
- 10:45 30.10.2025
- ГигаЧат научился разговаривать
- 10:32 30.10.2025
- Снегом покрыто около 50-55% территории РФ — Вильфанд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать