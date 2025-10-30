Индекс вспышечной активности Солнца впервые с начала года упал до нуля — ученые
12:32 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индекс вспышечной активности Солнца впервые с начала 2025 года упал до нулевого значения, за двое суток не зарегистрировано ни одной вспышки. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«Впервые в этом году зарегистрировано нулевое значение индекса вспышечной активности. Это означает, что за двое суток (48 часов) на обращенной к Земле стороне Солнца не произошло ни одной вспышки. События на обратной стороне не учитываются в каталогах солнечных вспышек, так как не могут быть достоверно измерены», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Солнце с начала года «продолжает подавать противоречивые сигналы о состоянии своей активности». И это не позволяет пока достоверно выявить текущие тренды, в том числе о возможности возвращения звезды к пиковым значениям активности прошлого года.
