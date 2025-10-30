НПЗ в Венгрии, использующий нефть из РФ, мог подвергнуться нападению — Орбан

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгерские власти не исключают, что сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании MOL, использующем российское сырье, мог произойти в результате нападения извне. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с главой МВД страны Шандором Пинтером.

«Вчера вечером я заслушал доклад министра внутренних дел об инциденте на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте. Расследование идет полным ходом. Мы до сих пор не знаем, был ли это несчастный случай, неисправность или нападение извне», — написал глава правительства на своей странице в соцсети.