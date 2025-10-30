Трамп еще до встречи с Си Цзиньпином проиграл начатую им торговую войну Китаю — NYT

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп еще до переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином проиграл начатую им торговую войну с Китаем. Такое мнение высказала газета The New York Times (NYT) в своей редакционной статье.

«Самые важные двусторонние отношения в современном мире — это отношения между Соединенными Штатами и Китаем, и Трамп в них наделал ошибок», — говорится в статье. NYT считает, что американский президент начал торговую войну, которую Вашингтон не может выиграть, что в конечном счете ослабит влияние США.

Как предполагает газета, Трамп считал, что может давить на Пекин, так как США экспортировали больше в Китай, чем он у них покупал. Однако, продолжило издание, большую часть того, что Китай покупает у США, например, соевые бобы, он может купить где-то еще, а КНР, будучи крупнейшим поставщиком редкоземельных металлов, просто может оставит американцев без альтернативных источников их поставок. «Экономика Соединенных Штатов зависит от китайских редкоземельных металлов гораздо больше, чем Китай от американской сои», — утверждает NYT.

The New York Times указывает, что действия Трампа привели к тому, что Китай теперь превратил свой контроль над редкоземельными металлами в оружие, которое «будет бесконечно держать» над США «как дубинку».

Газета прогнозирует, что по итогам встречи Трампа и Си Цзиньпина США снизят тарифы, а Китай приостановит ограничения на экспорт редкоземельных металлов, а также возобновит закупки сои. «Это может выглядеть как возвращение к статус-кво до начала торговой войны, но больше похоже на нашу капитуляцию и ослабление позиции после конфликта, который мы начали», — считает издание.