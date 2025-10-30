Испытания «Буревестника» под ядерные не подпадают — Песков
13:20 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проведенные Россией испытания ракеты «Буревестник» на атомной установке не подпадают под ограниченные в мире испытания ядерного оружия. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления американского лидера Дональда Трампа и его директиву Пентагону испытать ядерное оружие США.
«Если каким-то образом [Трампом] имеется в виду испытание „Буревестника“ [как проведенное некоей страной ядерное испытание], то это не является ядерным испытанием ни коим образом. Все страны развиваются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием», — указал представитель Кремля.
