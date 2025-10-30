0
0
137
НОВОСТИ

Испытания «Буревестника» под ядерные не подпадают — Песков

13:20 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведенные Россией испытания ракеты «Буревестник» на атомной установке не подпадают под ограниченные в мире испытания ядерного оружия. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления американского лидера Дональда Трампа и его директиву Пентагону испытать ядерное оружие США.

«Если каким-то образом [Трампом] имеется в виду испытание „Буревестника“ [как проведенное некоей страной ядерное испытание], то это не является ядерным испытанием ни коим образом. Все страны развиваются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием», — указал представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 30.10.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 485 военнослужащих в зоне СВО
0
7
14:00 30.10.2025
ВС РФ освободили Красногорское в Запорожской области и Садовое в Харьковской области
0
54
13:36 30.10.2025
Более 100 москвичек-волонтеров помогают участникам СВО в военных госпиталях
0
106
13:32 30.10.2025
Две трети сделок с недвижимостью в РФ совершаются полностью онлайн — Росреестр
0
109
13:05 30.10.2025
Трамп еще до встречи с Си Цзиньпином проиграл начатую им торговую войну Китаю — NYT
0
161
13:00 30.10.2025
НПЗ в Венгрии, использующий нефть из РФ, мог подвергнуться нападению — Орбан
0
158
12:32 30.10.2025
Индекс вспышечной активности Солнца впервые с начала года упал до нуля — ученые
0
213
12:20 30.10.2025
Трамп заявил, что Китай согласился начать закупку американских энергоносителей
0
248
12:05 30.10.2025
Пять человек задержаны во Франции по делу об ограблении Лувра
0
243
12:00 30.10.2025
Украинским военным платят за убийства бегущих с позиций — пленный
0
255

Возврат к списку