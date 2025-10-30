Две трети сделок с недвижимостью в РФ совершаются полностью онлайн — Росреестр
13:32 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две трети сделок с недвижимостью (67%) в России совершаются полностью онлайн, регистрация в среднем занимает меньше двух дней. Об этом рассказал в интервью «России-24» глава Росреестра Олег Скуфинский.
«На сегодня благодаря переводу в цифру у нас 67% сделок — это полностью электронный вид. С органами власти и юридическими лицами у нас полностью безбумажный электронный документооборот. Сроки учета регистрации в среднем составляют 1,7 дня — это в три раза меньше, чем пять лет назад», — рассказал Скуфинский.
По его словам, количество услуг, которое оказывает ведомство, выросло с 123 млн в 2020 году до более 400 млн в текущем году. «Если раньше выписку из реестра получали в течение трех дней, то сегодня это режим онлайн на портале госуслуг», — уточнил Скуфинский.
