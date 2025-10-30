Более 100 москвичек-волонтеров помогают участникам СВО в военных госпиталях

13:36

Представительницы добровольческого объединения «Сестры милосердия» в военных госпиталях ухаживают за военнослужащими, которые проходят лечение в клиниках в Москве. Более 100 женщин подключились к проекту некоммерческой организации «Круги мира» и некоторых отделениях помогают военнослужащим под руководством медсестер. Например, волонтеры проводят гигиенические процедуры для пациентов, помогают им на прогулках, при приеме пищи и смене белья. Сестры милосердия самостоятельно определяют для себя расписание служения, но некоторые уделяют военнослужащим 5-9 часов в день.

По словам координатора проекта Гульмиры Хажмульдиновой, для того, чтобы присоединиться к волонтерам, нужно предварительно пройти обучение. Оно включает в себя теоретические и практические занятия по анатомии, основам ухода, гигиене и психологии.

Также горожане могут поддержать проект и поучаствовать в сборе необходимых товаров для военнослужащих, которых навещают сестры милосердия. В госпитали можно отправить предметы личной гигиены, одежду, специальные средства по уходу и материалы для реабилитации бойцов.