Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 485 военнослужащих в зоне СВО

14:12 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 485 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 220 человек, от действий группировок «Запад» — до 230, «Южная» — до 180, «Центр» — до 510, на направлении «Восток» — до 265 и «Днепр» — до 80 военнослужащих.

