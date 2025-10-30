Подразделения армии Сирии начали военную подготовку в Турции — источники в МО

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые подразделения сирийской армии начали военную подготовку в Турции. Об этом сообщили журналистам в Анкаре источники в Минобороны Турции.

«Для удовлетворения потребностей сирийской армии в наращивании ее потенциала, некоторые подразделения сирийской армии начали проводить военную подготовку в нашей стране. Они используют казармы и учебные полигоны Вооруженных сил Турции», — отметили источники.