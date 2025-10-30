РФ поступит соответственно, если кто-то нарушит мораторий на ядерные испытания — Песков
15:32 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия следит за возможными нарушениями международного моратория на ядерные испытания и, если это произойдет, будет действовать соответственно. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления американского лидера Дональда Трампа и его директиву Пентагону испытать ядерное оружие США.
«США — суверенная страна, она имеет право на суверенные решения, — заметил он. — Но я хочу напомнить заявление президента [РФ Владимира] Путина, которое неоднократно повторялось, что, конечно же, если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации».
