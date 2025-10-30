0
0
62
НОВОСТИ

Признаков рецессии в экономике РФ и близко нет — Набиуллина

15:12 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нужно ответственно относиться к заявлениям о рецессии, ее признаков и близко нет в экономике России. Такое мнение выразила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

«Я бы очень призывала ответственно относиться к таким заявлениям. Потому что при рецессии неизбежны две вещи: резко растет безработица, а затем снижаются реальные зарплаты. Ни того, ни другого сейчас у нас близко нет», — сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 30.10.2025
РФ поступит соответственно, если кто-то нарушит мораторий на ядерные испытания — Песков
0
57
15:00 30.10.2025
ВС РФ поразили места сборки беспилотников дальнего действия ВСУ
0
121
14:32 30.10.2025
Подразделения армии Сирии начали военную подготовку в Турции — источники в МО
0
164
14:12 30.10.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 485 военнослужащих в зоне СВО
0
193
14:00 30.10.2025
ВС РФ освободили Красногорское в Запорожской области и Садовое в Харьковской области
0
209
13:36 30.10.2025
Более 100 москвичек-волонтеров помогают участникам СВО в военных госпиталях
0
229
13:32 30.10.2025
Две трети сделок с недвижимостью в РФ совершаются полностью онлайн — Росреестр
0
212
13:20 30.10.2025
Испытания «Буревестника» под ядерные не подпадают — Песков
0
243
13:05 30.10.2025
Трамп еще до встречи с Си Цзиньпином проиграл начатую им торговую войну Китаю — NYT
0
272
13:00 30.10.2025
НПЗ в Венгрии, использующий нефть из РФ, мог подвергнуться нападению — Орбан
0
256

Возврат к списку