Признаков рецессии в экономике РФ и близко нет — Набиуллина

Нужно ответственно относиться к заявлениям о рецессии, ее признаков и близко нет в экономике России. Такое мнение выразила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

«Я бы очень призывала ответственно относиться к таким заявлениям. Потому что при рецессии неизбежны две вещи: резко растет безработица, а затем снижаются реальные зарплаты. Ни того, ни другого сейчас у нас близко нет», — сказала она.