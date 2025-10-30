Чем больше льготных кредитов в экономике, тем выше будет ключевая ставка — Набиуллина
16:00 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чем больше льготных кредитов в экономике, тем выше будет ключевая ставка, которая не позволит разгоняться инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
«Чем больше льготных кредитов, тем выше будет ключевая ставка, чтобы баланс сошелся, и инфляция не разгонялась», — сказала она.
Также глава ЦБ отметила, что пока ставки не стали умеренными, важной альтернативой наращивания льготного кредитования является привлечение новых акционеров. «На наш взгляд, в этих условиях, пока ставки не стали умеренными, важная альтернатива наращиванию льготного кредитования — это разворот бизнеса к рынку акций, привлечение новых акционеров», — указала она.
