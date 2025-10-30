0
0
162
НОВОСТИ

Чем больше льготных кредитов в экономике, тем выше будет ключевая ставка — Набиуллина

16:00 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чем больше льготных кредитов в экономике, тем выше будет ключевая ставка, которая не позволит разгоняться инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

«Чем больше льготных кредитов, тем выше будет ключевая ставка, чтобы баланс сошелся, и инфляция не разгонялась», — сказала она.

Также глава ЦБ отметила, что пока ставки не стали умеренными, важной альтернативой наращивания льготного кредитования является привлечение новых акционеров. «На наш взгляд, в этих условиях, пока ставки не стали умеренными, важная альтернатива наращиванию льготного кредитования — это разворот бизнеса к рынку акций, привлечение новых акционеров», — указала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 30.10.2025
Володин предложил обязать регионы обеспечивать жильем молодых врачей
0
28
17:00 30.10.2025
Путин приказал обеспечить проезд иностранных СМИ в районы блокирования украинских войск
0
73
16:32 30.10.2025
Двое несовершеннолетних арестованы в Самарской области за теракт на железной дороге
0
122
16:12 30.10.2025
Западу придется «с поклоном идти» к Путину из-за «Посейдона» — Володин
0
170
16:07 30.10.2025
Сеть автозаправок и моторные масла «Роснефти» получили премию «Золотой Клаксон»
0
150
15:32 30.10.2025
РФ поступит соответственно, если кто-то нарушит мораторий на ядерные испытания — Песков
0
211
15:12 30.10.2025
Признаков рецессии в экономике РФ и близко нет — Набиуллина
0
230
15:00 30.10.2025
ВС РФ поразили места сборки беспилотников дальнего действия ВСУ
0
251
14:32 30.10.2025
Подразделения армии Сирии начали военную подготовку в Турции — источники в МО
0
288
14:12 30.10.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 485 военнослужащих в зоне СВО
0
296

Возврат к списку