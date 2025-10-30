Западу придется «с поклоном идти» к Путину из-за «Посейдона» — Володин
16:12 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад должен готовиться «с поклоном идти» к президенту и верховному главнокомандующему РФ Владимиру Путину, чтобы Россия не использовала подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
«Создание „Буревестника“ дало возможность провести испытания „Посейдона“, вообще нет равных этому оружию. Президент от начала до конца сопровождал реализацию этого проекта, мы видим результат. Сегодня те, кто за границей нам вредят, должны с поклоном готовиться идти к нашему верховному главнокомандующему, только чтобы не применили это оружие», — сказал Володин.
НОВОСТИ
- 17:12 30.10.2025
- Володин предложил обязать регионы обеспечивать жильем молодых врачей
- 17:00 30.10.2025
- Путин приказал обеспечить проезд иностранных СМИ в районы блокирования украинских войск
- 16:32 30.10.2025
- Двое несовершеннолетних арестованы в Самарской области за теракт на железной дороге
- 16:07 30.10.2025
- Сеть автозаправок и моторные масла «Роснефти» получили премию «Золотой Клаксон»
- 16:00 30.10.2025
- Чем больше льготных кредитов в экономике, тем выше будет ключевая ставка — Набиуллина
- 15:32 30.10.2025
- РФ поступит соответственно, если кто-то нарушит мораторий на ядерные испытания — Песков
- 15:12 30.10.2025
- Признаков рецессии в экономике РФ и близко нет — Набиуллина
- 15:00 30.10.2025
- ВС РФ поразили места сборки беспилотников дальнего действия ВСУ
- 14:32 30.10.2025
- Подразделения армии Сирии начали военную подготовку в Турции — источники в МО
- 14:12 30.10.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 485 военнослужащих в зоне СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать