Двое несовершеннолетних арестованы в Самарской области за теракт на железной дороге
16:32 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое несовершеннолетних жителей Самарской области арестованы по обвинению в совершении теракта на железной дороге. Фигуранты подожгли железнодорожный трансформаторный шкаф за денежное вознаграждение, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«Следователями Центрального МСУТ СК России двум несовершеннолетним жителям региона предъявлено обвинение по п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору). По данным следствия, обвиняемые в октябре 2025 года на железной дороге вблизи станции Стахановская, используя горючие материалы, совершили поджог железнодорожного трансформаторного шкафа», — говорится в сообщении.
Следователи установили, что 17-летние фигуранты получили в мессенджере предложение подработки — совершить поджог железнодорожного шкафа за 20 тыс. рублей. Вознаграждение они не получили, но были оперативно задержаны сотрудниками транспортной полиции и УФСБ на территории Татарстана.
