Сеть автозаправок и моторные масла «Роснефти» получили премию «Золотой Клаксон»

16:07 30.10.2025

клаксон.JPG
Фото с сайта www.rosneft.ru
«Роснефть» победила сразу в двух номинациях премии «Золотой Клаксон». По результатам голосования читателей автомобильной газеты «Клаксон», компания была признана лучшей в номинациях «АЗС года» и «Моторное масло года». Голосование проходило онлайн, читатели могли сделать выбор в 16 номинациях.

Торжественная церемония вручения наград состоялась в Москве. Присужденные награды стали поощрением «Роснефти» за успехи в деле развития придорожного сервиса и создания качественных продуктов для автолюбителей.

Напомним, розничная сеть «Роснефти» - крупнейшая в России, она около 3 000 станций в 62 регионах стран. Бренд автозаправочных станций (АЗС) «Роснефть» находится в числе лидеров в России по узнаваемости и качеству топлива. Сеть активно развивается – на заправках все активнее используются кассы самообслуживания, открываются кафе под брендом «Зерно», где посетители могут купить кофе, хот-доги, выпечку и готовые блюда, также применяется новое направление клиентского сервиса – передвижные кафе-фудтраки. Клиенты могут оплатить услуги, используя мобильное приложение «АЗС Роснефть» и сервисы бесконтактной оплаты почти на 2000 станциях более чем в 45 регионах РФ.

На АЗС можно заправить машину качественным топливом и купить моторные масла, среди которых масла линейки Rosneft Magnum, подходящие для автомобилей, эксплуатирующихся в регионах с самым разным климатом. Гоночная команда LADA Sport ROSNEFT использует спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing, обеспечивающее повышенную защиту двигателя в экстремальных условиях соревнований, причем этот продукт, испытанный на гоночных трассах, доступен всем автомобилистам на заправках «Роснефти».

