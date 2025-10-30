Путин приказал обеспечить проезд иностранных СМИ в районы блокирования украинских войск
17:00 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. ВС РФ готовы прекратить боевые действия на 5-6 часов и обеспечить коридоры для СМИ, сообщили в Минобороны РФ.
«Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного Главнокомандующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, при их обращении к командованию ВСУ, для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске. Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих», — сообщили в военном ведомстве.
