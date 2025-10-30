0
0
0
НОВОСТИ

Володин предложил обязать регионы обеспечивать жильем молодых врачей

17:12 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Регионы должны обеспечивать жильем молодых врачей, выпускников медицинских вузов, такую норму надо закрепить в законе. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы исходим из того, что, если завтра поедут работать в больницу выпускники вузов, регионы должны обеспечить жильем бывших студентов, молодых ныне специалистов. И вот это ключевой вопрос. Надо это понимать. И это должно быть у нас отражено. Коллеги, если этого нет, надо обязательно это отразить в законе», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

