Суд в Мюнхене признал трех «русских немцев» виновными в шпионаже в пользу РФ — DPA
17:40 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высший земельный суд Мюнхена признал трех человек, у которых было гражданство ФРГ и РФ, виновными в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило агентство DPA.
По его информации, один мужчина был приговорен к шести годам тюремного заключения. Еще двух человек суд приговорил к 6 месяцам и одному году условно соответственно.
Федеральная прокуратура ФРГ требовала для главного обвиняемого 8 лет и 8 месяцев тюремного заключения, а для каждого из двух других — одного года условно. Защита, отмечает агентство, ходатайствовала об оправдательном приговоре всех трех «русских немцев». Так в ФРГ называют этнических немцев, которые иммигрировали в Германию из СССР после 1951 года, а также иммигрантов из постсоветских государств.
Суд утверждает, что 41-летний главный обвиняемый в период с 2014 по 2016 год был членом военизированного формирования на востоке Украины, воюя против ВСУ. Кроме того, по версии обвинения, с октября 2023 года по апрель 2024 года он занимался сбором разведданных и подготовкой диверсий на объектах военной инфраструктуры и железнодорожных путях в Германии. Мужчина отрицал обвинения, отмечая, что никогда не участвовал в боевых действиях. По данным следствия, двое других обвиняемых помогали ему в сборе информации. На суде мужчины отрицали это. Однако Федеральная прокуратура ФРГ, как указывает агентство, считает, что главный обвиняемый был связан с российскими спецслужбами, а двое других мужчин осознанно ему помогали.
НОВОСТИ
- 17:12 30.10.2025
- Володин предложил обязать регионы обеспечивать жильем молодых врачей
- 17:00 30.10.2025
- Путин приказал обеспечить проезд иностранных СМИ в районы блокирования украинских войск
- 16:32 30.10.2025
- Двое несовершеннолетних арестованы в Самарской области за теракт на железной дороге
- 16:12 30.10.2025
- Западу придется «с поклоном идти» к Путину из-за «Посейдона» — Володин
- 16:07 30.10.2025
- Сеть автозаправок и моторные масла «Роснефти» получили премию «Золотой Клаксон»
- 16:00 30.10.2025
- Чем больше льготных кредитов в экономике, тем выше будет ключевая ставка — Набиуллина
- 15:32 30.10.2025
- РФ поступит соответственно, если кто-то нарушит мораторий на ядерные испытания — Песков
- 15:12 30.10.2025
- Признаков рецессии в экономике РФ и близко нет — Набиуллина
- 15:00 30.10.2025
- ВС РФ поразили места сборки беспилотников дальнего действия ВСУ
- 14:32 30.10.2025
- Подразделения армии Сирии начали военную подготовку в Турции — источники в МО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать