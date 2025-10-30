0
Суд в Мюнхене признал трех «русских немцев» виновными в шпионаже в пользу РФ — DPA

17:40 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высший земельный суд Мюнхена признал трех человек, у которых было гражданство ФРГ и РФ, виновными в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, один мужчина был приговорен к шести годам тюремного заключения. Еще двух человек суд приговорил к 6 месяцам и одному году условно соответственно.

Федеральная прокуратура ФРГ требовала для главного обвиняемого 8 лет и 8 месяцев тюремного заключения, а для каждого из двух других — одного года условно. Защита, отмечает агентство, ходатайствовала об оправдательном приговоре всех трех «русских немцев». Так в ФРГ называют этнических немцев, которые иммигрировали в Германию из СССР после 1951 года, а также иммигрантов из постсоветских государств.

Суд утверждает, что 41-летний главный обвиняемый в период с 2014 по 2016 год был членом военизированного формирования на востоке Украины, воюя против ВСУ. Кроме того, по версии обвинения, с октября 2023 года по апрель 2024 года он занимался сбором разведданных и подготовкой диверсий на объектах военной инфраструктуры и железнодорожных путях в Германии. Мужчина отрицал обвинения, отмечая, что никогда не участвовал в боевых действиях. По данным следствия, двое других обвиняемых помогали ему в сборе информации. На суде мужчины отрицали это. Однако Федеральная прокуратура ФРГ, как указывает агентство, считает, что главный обвиняемый был связан с российскими спецслужбами, а двое других мужчин осознанно ему помогали.

