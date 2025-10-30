0
Тысячи служащих Нацгвардии США пройдут подготовку по борьбе с гражданскими беспорядками - WP

19:00 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон приказал тысячам сотрудников Национальной гвардии пройти подготовку по борьбе с гражданскими беспорядками к 1 января 2026 года. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на документы, оказавшиеся в ее расположении.

«[Пентагон] пересматривает планы использования [сил быстрого реагирования Национальной гвардии], чтобы гарантировать их способность помогать <…> правоохранительным органам в подавлении гражданских беспорядков», — на условиях анонимности заявил чиновник Департамента обороны США.

По информации WP, общая численность сил быстрого реагирования Нацгвардии к 1 апреля 2026 года составит 23,5 тыс. человек.

