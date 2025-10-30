0
Иногда нужно испытывать ядерный арсенал, чтобы убедиться, что он работает как нужно - Вэнс

22:15 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США необходимо периодически проводить испытания ядерного оружия. Об этом в четверг заявил журналистам в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«У нас большой арсенал. Очевидно, что у россиян большой ядерный арсенал. У китайцев тоже. Иногда нужно проводить испытания, чтобы убедиться, что он функционирует и работает должным образом», — сказал он.

При этом американский вице-президент не стал уточнять, планируют ли США возобновить проведение ядерных взрывов во время испытаний.

